Thursday, 07 September 2023 12:18 GMT

وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

9/6/2023 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انطلق اليوم الأربعاء، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، في الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث عقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أنه سيبذل جهد واسع، لعقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هناك اتجاه لدعم القضية الفلسطينية من خلال تنشيط المبادرة.
وأكد أبو الغيط أنه سيتم الدعوة للاجتماع بدءا من الآن على أمل عقده في 18 سبتمبر الجاري، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستوجه دعوة إلى الاتحاد الأوروبي والاردن ومصر والسعودية.

MENAFN06092023000208011052ID1107021477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث