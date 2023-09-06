وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية
التاريخ
9/6/2023 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انطلق اليوم الأربعاء، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، في الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث عقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أنه سيبذل جهد واسع، لعقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هناك اتجاه لدعم القضية الفلسطينية من خلال تنشيط المبادرة.
وأكد أبو الغيط أنه سيتم الدعوة للاجتماع بدءا من الآن على أمل عقده في 18 سبتمبر الجاري، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستوجه دعوة إلى الاتحاد الأوروبي والاردن ومصر والسعودية.
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