وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أنه سيبذل جهد واسع، لعقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هناك اتجاه لدعم القضية الفلسطينية من خلال تنشيط المبادرة.

وأكد أبو الغيط أنه سيتم الدعوة للاجتماع بدءا من الآن على أمل عقده في 18 سبتمبر الجاري، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستوجه دعوة إلى الاتحاد الأوروبي والاردن ومصر والسعودية.