مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء
التاريخ
9/6/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية التالية أسماؤهم لاستكمال اجراءات التعيين.
وتاليا التفاصيل:
MENAFN06092023000208011052ID1107021475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.