تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
التاريخ
9/6/2023 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق ،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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