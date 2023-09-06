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إغلاق مصنع في الزرقاء

9/6/2023 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء/فرع الزرقاء، وقسم الشرطة البيئية، اليوم الأربعاء، مصنعا مختصا بتعبئة مادتي المربى والكاتشب، بسبب تصنيعه مواد غذائية دون حصوله على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وردت معلومات تتعلق بوجود مصنع في منطقة وادي العش بالمحافظة، يقوم بتصنيع مواد غذائية مثل (الشطة والحمص والمقدوس)، دون الحصول على الموافقات اللازمة لتصنيعها، كما تبين أنها مواد منتهية الصلاحية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
وبين الجبور، أنه جرى إغلاق المصنع بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقه، وتم التحفظ على ما يقارب 7 أطنان من المواد الغذائية التي تم ضبطها تمهيداً لاستكمال إجراءات الفحص من قبل المؤسسة وإتلاف الفاسد منها.

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