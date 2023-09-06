تنويه هام من وزارة التعليم العالي



تذكر وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبنائها الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان، وكذلك الطلبة ذوي الإعاقة، والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة هو نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق تاريخ 7-9-2023 .

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات قبول الطلبة المصابين بمرض السرطان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

