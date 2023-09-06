عائلات مغربية تطالب بترحيل عاجل لأبنائها المعتقلين العالقين بسوريا
التاريخ
9/6/2023 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتبرت التنسيقية الوطنية لعائلات المغربيين المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق، أن السلطات المغربية "تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يقع لأبنائها هناك".
وفي بيان لها، انتقدت التنسيقية ما أسمته "المماطلة في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن"، مطالبة بـ"الاستعجال في إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات، وغياب أبسط الشروط الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن "العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها، أكانهوا من المعتقلين داخل السجون أو من المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم".
ونقلت "هسبريس" عن منتسبة للتنسيقية قولها إن البيان جاء عقب "الأخبار التي توصلت بها التنسيقية من خلال متابعة الأحداث السياسية التي تروج في شمال شرق سوريا، حيث علمت التنسيقية بأن هناك حربا دامية تدور بين العشائر و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)".
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