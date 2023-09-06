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عائلات مغربية تطالب بترحيل عاجل لأبنائها المعتقلين العالقين بسوريا

9/6/2023 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبرت التنسيقية الوطنية لعائلات المغربيين المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق، أن السلطات المغربية "تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يقع لأبنائها هناك".

وفي بيان لها، انتقدت التنسيقية ما أسمته "المماطلة في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن"، مطالبة بـ"الاستعجال في إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات، وغياب أبسط الشروط الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن "العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها، أكانهوا من المعتقلين داخل السجون أو من المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم".
ونقلت "هسبريس" عن منتسبة للتنسيقية قولها إن البيان جاء عقب "الأخبار التي توصلت بها التنسيقية من خلال متابعة الأحداث السياسية التي تروج في شمال شرق سوريا، حيث علمت التنسيقية بأن هناك حربا دامية تدور بين العشائر و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)".

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