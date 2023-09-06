روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
التاريخ
9/6/2023 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 12 سبتمبر الجاري لبحث مسألة توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا.
وأشار بوليانسكي إلى أن الرئاسة الألبانية للمجلس طلبت في 8 سبتمبر مع الأمريكيين، إحاطة مفتوحة في ما يتعلق بذكرى استفتاءات سبتمبر 2022 في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.
وقال: "بما أن لدينا بالفعل تقليدا يتمثل في إقامة مناسبات "موازية" حول مواضيع غير مريحة للغربيين، فقد طلبنا عقد اجتماع في 12 سبتمبر حول توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وعوامل أخرى تؤثر سلبا على آفاق حل الأزمة في أوكرانيا وما حولها".
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