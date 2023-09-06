وأشار بوليانسكي إلى أن الرئاسة الألبانية للمجلس طلبت في 8 سبتمبر مع الأمريكيين، إحاطة مفتوحة في ما يتعلق بذكرى استفتاءات سبتمبر 2022 في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقال: "بما أن لدينا بالفعل تقليدا يتمثل في إقامة مناسبات "موازية" حول مواضيع غير مريحة للغربيين، فقد طلبنا عقد اجتماع في 12 سبتمبر حول توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وعوامل أخرى تؤثر سلبا على آفاق حل الأزمة في أوكرانيا وما حولها".