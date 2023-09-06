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استئناف محاكمة وزير جزائري سابق وأفراد عائلته

9/6/2023 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تتواصل محاكمة الوزير الجزائري الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي، لليوم الرابع، بمجلس قضاء الجزائر في تهم تتعلق بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود.
وأوضحت صحيفة "النهار الجزائرية أن جلسة اليوم جاءت "لاستئناف هيئة الدفاع المرافعة لرفع التهم عن موكليها، بعدما أعلنت القاضية أمس غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة. وقد استغرق هذا 3 أيام متتالية استعمت فيها الى أقوال 65 متهما هم محل المتابعة".
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. ويتقدمهم المتهم الموقوف أرزقي براقي الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
والتمست النيابة العامة في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون، في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي محمد.
وطالبت الهيئة القضائية ذاتها تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه، بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة ب50 مليونا في حق الشخصيات المعنوية محل المتابعة المتمثلة في الشركات الآتية: "sarl parc exelence" و"eurl entreprise" و"Gacb" الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، "sarl cuba beste" و"sarl hotel exelence"، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة والحسابات البنكية.

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