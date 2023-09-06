Thursday, 07 September 2023 12:17 GMT

واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

9/6/2023 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع في السودان، بمن فيهم شقيق قائد قوات الدعم.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان: "تستهدف العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي تتهم قواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان: "استهدفت العقوبات قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، لتورطه في الفظائع التي ترتكبها قواته في هذه المنطقة".
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها اشتباكات وقصفا مدفعيا بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه فرق المساعدات الإنسانية.
هذا وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى تستهدف الشعب والدولة، مؤكدا أن الحرب تهدد بتفتيت وحدة البلاد.
ويأتي ذلك مع تواصل المعارك وقصف طائرات الجيش نقاط تمركز للدعم السريع قرب الخرطوم.
وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق، أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

MENAFN06092023000208011052ID1107021467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث