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أعراض النوبة القلبية- 4 علامات تصدر من المعدة

9/6/2023 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لا تقتصر أعراض النوبة القلبية على ألم الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والنهجان فقط، بل تشمل أيضًا علامات تصدر من الجهاز الهضمي، يجب أخذها في عين الاعتبار.
أعراض النوبة القلبية في المعدة


عندما يواجه القلب صعوبة في ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، تحدث تغيرات كيميائية في المعدة، تجعلها غير قادرة على أداء وظائفها الحيوية على النحو المطلوب، مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي، وهي:
1- ألم المعدة
تسبب النوبة القلبية ألمًا في الجانب الأيسر العلوي من المعدة، في البداية يكون حادًا ومتقطعًا، ومع مرور الوقت، يصبح مزمنًا وأكثر شدة.
2- الإسهال
عند انسداد شرايين الأمعاء، يصاب المريض بالإسهال والقيء وضعف الشهية وفقدان الوزن، وقد يتطور الأمر على المدى البعيد إلى حدوث ضمور في جزء منها.
3- الغثيان
تجعل النوبة القلبية المعدة حمضية، ما يجعلها غير قادرة على هضم الطعام أو امتصاص العناصر الغذائية منه، ثم تبدأ في إنتاج المزيد من حمض الهيدروكلوريك، الذي يتسبب في تآطل بطانة الأعضاء، وهذا يؤدي إلى الشعور بالعثيان، وقد يتفاقم الأمر -إذا ترك بدون علاج- إلى الإصابة بالقرحة.
4- التجشؤ
يجب عدم التهاون مع التجشؤ، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالحموضة وعسر الهضم، لأنه قد يشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، خاصةً عند النساء أكثر من الرجال.

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