بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الله بن سهاج بن شبيب العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل علي بن عيدان بن معزي الشمري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين في ظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيِّد من مرجعه".

وتابعت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبد الله بن سهاج بن شبيب العتيبي، سعودي الجنسية، يوم الأربعاء بتاريخ 21 صفر 1445هجري الموافق 6 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".