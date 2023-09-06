هل تعلن مصر إفلاسها؟

وأشار باغة خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إلى أن الأسباب التي تجعل مصر لا تعلن إفلاسها، أنها دولة ذات سيادة على عملتها بجانب أن الاقتصاد المصري لا يزال بخير، حيث أنه قادر على سداد المديونية.

وطالب بضرورة حصر شامل للديون غير المستغلة وخفض عجز الموازنة، ورفع كفاءة برادات الدولة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز 85% من إجمالي موازنة الدولة، للسيطرة على ارتفاع الديون.

من جانبه، قال محمد عبد المجيد المغازي، ممثل كتلة الحوار الوطني في مصر، إن الكتلة لديها رؤية للسيطرة على معدلات الديون، خاصة بعدما تضاعفت خدمة الدين لتصل إلى 1.20 تريليون جنيه، بخلاف أقساط الدين 1.3 تريلون جنيه، ذاكرا أن الارتفاع جاء نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة.

وطالب عبد المجيد، بضرورة وضع عدد من المعايير للسيطرة على جحم الدين بتحديد سقف له وتثبيت قيمة خدمة الدين في الحدود الآمنة، والعمل على استقرار سعر الصرف والفائدة، وإعادة النظر في سياسية القروض لتقتصر على مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.