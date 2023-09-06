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ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

9/6/2023 3:10:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يوليو الماضي بواقع 1.3 مليار دولار مقارنة ببيانات يونيو الماضي، مسجلا 65 مليار دولار.

وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وتوقع محللون، استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، أن يرتفع العجز التجاري لشهر يوليو إلى 68 مليار دولار من الرقم الأولي البالغ في يونيو 65.5 مليار دولار، والذي تم تعديله إلى 63.7 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة في يوليو الماضي بنسبة 1.6% أو بواقع 3.9 مليار دولار إلى 251.7 مليار دولار، فيما صعدت الواردات بنسبة 1.7% أو بواقع 5.2 مليار دولار إلى 316.7 مليار دولار.

روسيا اليوم

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