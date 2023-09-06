5 فوائد مذهلة لتناول الشوفان يومياً





يستخدم الشوفان أيضًا في صنع الكعك والمخبوزات، ويتميز الشوفان بأنه مغذ للغاية بسبب وجود الألياف عالية الجودة بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، إلى جانب الفوائد التالية:





1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة، مثل الأفينانثراميدات والبوليفينول وحمض الفيروليك. توفر خصائص الشوفان المضادة للأكسدة تأثيرات مضادة للالتهابات للجسم وتعزز تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

2. يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري

يساعد الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ويساعد على منع حدوث أمراض القلب. يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يساعد على زيادة إفراز الصفراء الغنية بالكوليسترول، ما يعيق دوران الكولسترول السيئ في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

3. يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

4. تعزيز إنقاص الوزن

يساعد بيتا جلوكان في الشوفان على تأخير الوقت الذي تستغرقه المعدة لإفراغ الطعام ما يعطي شعورًا بالشبع لفترات أطول. يعزز الشوفان إطلاق ببتيد YY، وهو هرمون يتم إنتاجه في الأمعاء عند تناول الطعام. يساعد ببتيد YY على توفير الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة، ما يجعل الشخص يستهلك سعرات حرارية أقل وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

5. يساعد في العناية بالبشرة

يوجد الشوفان في العديد من العناصر التي تفيد في العناية بالبشرة. يساعد الشوفان المطحون ناعمًا في حماية البشرة وعلاج الحكة والتهيج في مختلف الأمراض الجلدية، حيث تعمل المنتجات الجلدية التي تحتوي على الشوفان على تحسين أعراض الأكزيما غير المريحة.