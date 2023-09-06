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الصين تحظر استخدام «أيفون» في الجهات الحكومية

9/6/2023 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منعت وكالات حكومية في الصين الموظفين من استخدام هواتف «أيفون» التي تصنعها شركة «أبل» وغيرها من الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في أماكن العمل، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قالت الصحيفة إن الموظفين في بعض الجهات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات دردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن إحضار مثل هذه الأجهزة إلى المكاتب، موضحة أنه لم يتضح بعد كيفية صدور مثل هذه الأوامر.

وتتمتع شركة «أبل» بشعبية واسعة النطاق في الصين، أكبر سوق دولية لها، رغم الاستياء المتزايد من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية. تعد أجهزة «أيفون» من بين أكثر الهواتف مبيعاً في البلاد ويتم استخدامها لدى القطاعين الحكومي والخاص.

مع ذلك، فقد تم منع استخدام الهواتف الأجنبية منذ فترة طويلة في الوكالات الحساسة، خاصة وأن بكين كثفت في السنوات الأخيرة حملة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا من الولايات المتحدة، المنافس الجيوسياسي للصين.
في عام 2022، أمرت بكين وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة باستبدال أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات العلامات التجارية الأجنبية بأجهزة مصنوعة محلياً في غضون عامين، مما يمثل واحدة من أكثر الجهود جرأة للقضاء على التكنولوجيا الخارجية الرئيسية من داخل أجهزتها الأكثر حساسية.

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