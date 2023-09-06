«أشوفكم على خير»

هكذا أنهى سلطان النيادي رسالته عبر منصة «إكس»



والذي حمد الله فيها على نعمة الإمارات التي حولت أحلامه إلى نجاح سيسطر في التاريخ

أتذكرون الدعم الذي تحدثنا عنه في السابق؟

لو تخيلنا أن سلطان لم يُدعم

إلى ماذا كان سيصل؟ لن يكون إلا رائد فضاء في أحلامه فقط

أو قد يكون في الواقع ليس إلا موظفاً عادياً يمر يومه وهو على مكتبه

لكن..

سلطان النيادي اليوم هو أول رائد فضاء إماراتي

وذلك بفضل برنامج الإمارات لرواد الفضاء

الذي دعمه كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2017.

تخيل بأن حلماً قد تحقق فقط بعد مرور 6 سنوات من

المجهود والتخطيط والتنفيذ.

يقال إن علينا العيش وكأن الوطن مثل والديك اللذين ترغب في

أن يفتخرا بك طول العمر!!

تخيل لو أن كل فرد عاش بهذا التفكير!!

كيف سيصبح الحال بعد فترة؟ كم الإنجازات؟ لن تحصى.

سلطان النيادي وآخرون مثله...

هم إنجاز سيمتد لأجيال

يتذكره ويفتخر به العالم العربي أجمعين

رحلة سلطان تعلمنا أن



النجاح ليس بالسهل ولا بالمستحيل أيضاً

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى..

بعد رحلة استغرقت 6 أشهر وأكثر من 200 تجربة علمية

عاد سلطان النيادي سالماً إلى الأرض ولن نقول: إن الرحلة انتهت

مثلما قال توني روبنز، إن «النجاح ليس نهاية الرحلة،



بل مجرد بدايتها...».