اختارت جامعة «هيريوت وات» البريطانية، دبي مقراً لمختبرها العالمي لاختبار أنظمة الطاقة الشمسية، حيث أطلق مهندسو البحوث في جامعة هيريوت وات في دبي، منشأة لاختبار الطاقة الشمسية لمساعدة الشركات في بريطانيا وأوروبا على تطوير واختبار تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة.



وستستفيد الشركات من موقع اختبار الطاقة الشمسية على السطح في الجامعة من مستويات أشعة الشمس العالية بدبي، ويتم تركيبه في الجناح الجنوبي الغربي من حرم الجامعة.

وتشمل التقنيات التي يمكن اختبارها في الموقع: الألواح الحرارية الشمسية، التي تقوم عادةً بتسخين المياه، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تولد الكهرباء، وأجهزة التخزين والبطارية، أو الأنظمة التي تجمع بين عدد من هذه التقنيات.

وقال البروفيسور تادغ أودونوفان في الجامعة: «يختبر فريقنا البحثي كيفية توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية للكهرباء، ثم كيفية تخزينها في بطارية لاستخدامها حينما نحتاج إليها، وهو الأمر الذي أصبح أكثر أهمية بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء في بريطانيا وأوروبا».

غطاء سحابي



وقال أودونوفان إن الطاقة الشمسية كانت جزءاً مهماً من أجندة إزالة الكربون في الشرق الأوسط.

وموّلت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية المشروع بدعم من السفارة البريطانية في دولة الإمارات، إذ يقود المشروع البروفيسور تادغ أودونوفان، وهو خبير أيرلندي في مجال الطاقة الشمسية في كلية هيريوت وات للهندسة والعلوم الفيزيائية في دبي.

وأضاف أودونوفان: «إن توافر الشمس في دبي، مع غطاء سحابي قليل جداً، يعني أننا قادرون على الحصول على ظروف اختبار نظيفة للغاية وقابلة للتكرار للألواح الشمسية بطريقة غير ممكنة في المملكة المتحدة ومحدودة في أوروبا».

وقال: «تتمتع جامعة هيريوت وات بسجل حافل في دعم الشركات في المملكة المتحدة لتطوير التكنولوجيا لاستكشاف الفرص في الشرق الأوسط وتبنى هذه المنشأة الجديدة على ذلك».

وقد اشتركت شركة اسكتلندية تدعى Soltropy في استخدام منشأة الاختبار.

وقامت الشركة، التي يقع مقرها في غلاسكو، بتطوير نظام رخيص التكلفة للمنازل والشركات لتسخين المياه.

تمويل تكنولوجي



وقد تلقت الشركة تمويلاً من الصندوق الاسكتلندي لتحديات Food and DrinkZero لتثبيت التكنولوجيا الخاصة بها في موقع اختبار Heriot-Watt لأغراض البحث والتطوير.

وقال ستيوارت سبيك، المدير التنفيذي للشركة: «لدينا طموحات كبيرة لمواصلة تطوير التكنولوجيا الخاصة بنا، ولذلك لا يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نتمكن من الوصول إلى موقع مثل هذا، حيث لدينا ظروف مناخية قريبة من المثالية ويمكننا قياس الأداء عبر الطقس والظروف البيئية في الوقت الفعلي».

وقال نيك باوتشر، رئيس شبكة المملكة المتحدة للعلوم والابتكار لمنطقة الخليج: «كجزء من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، يسعدنا دعم جامعة هيريوت وات في تقديم هذا المشروع المثير. وعبر القيام بذلك، يوفر هذا فرصة فريدة للصناعة البريطانية لاختبار وعرض تقنياتها، واستكشاف أسواق جديدة محتملة في الشرق الأوسط وخارجه».

بيانات



ويمكن لموقع اختبار الطاقة الشمسية أن يستوعب ما بين 24 و32 لوحاً شمسياً ومحطة أرصاد جوية توفر تغذية حية ثانية بثانية للبيانات مثل درجة الحرارة المحيطة، وشدة الشمس، والرطوبة، وسرعة الرياح واتجاهها.

وبحلول سنة 2050، وفي إطار استراتيجية الطاقة 2050، تهدف دولة الإمارات إلى زيادة الطاقة النظيفة إلى 50% من مجمل مزيج الطاقة لديها، وخفض البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%.

وفقاً للأمم المتحدة، ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء الدول العربية بشكل أسرع من المتوسط العالمي، وستتم استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف - مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة 2023 - في دبي في نوفمبر وديسمبر.

وتشير بيانات المناخ إلى أن متوسط سطوع الشمس في دبي يصل إلى 128 ساعة شهرياً وأكثر من 3800 ساعة سنوياً.

وفي المملكة المتحدة، تريد الحكومة أن تشهد زيادة في الطاقة الشمسية بمقدار خمسة أضعاف بحلول سنة 2035، وهو ما يكفي لتزويد نحو 20 مليون منزل الطاقة.

ويدعو تقريرها «Powering Up Britain» الصادر في مارس من سنة 2023 إلى زيادة نشر الطاقة الشمسية الأرضية وعلى الأسطح إلى الحد الأقصى للمساعدة على تحقيق ذلك.

ويعد موقع اختبار الطاقة الشمسية التابع لشركة هيريوت وات في دبي امتداداً لمنشأة موازية أنشأها البروفيسور أودونوفان في إدنبرة، حيث تستطيع الشركات اختبار تقنياتها في الظروف الجوية المعتادة في المملكة المتحدة.

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