مانشستر يونايتد يعلن موقفه بأزمة أنتوني

قال مانشستر يونايتد إنه يتعامل بكل جدية مع ادعاءات الاعتداء المرتبطة بلاعبه أنتوني، في ظل تحقيقات الشرطة، والتي أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد البرازيلي يوم الاثنين استبعاد أنتوني بعد نشر وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بمزاعم اعتداء جسدي ضد صديقته السابقة جابرييلا كافالين. ونفى اللاعب ارتكاب أي مخالفات.

وتعرض يونايتد لضغوط للرد على الاتهامات الموجهة إلى أنتوني في أعقاب رحيل المهاجم الآخر ميسون جرينوود.

وقال مانشستر يونايتد الشهر الماضي إن جرينوود سيغادر ملعب أولد ترافورد تجنبا "للإلهاء" بعد مواجهة مزاعم بالاعتداء ومحاولة اغتصاب.

وقال ممثلو الادعاء إن هذه الاتهامات أُسقطت في فبراير شباط الماضي بسبب "انسحاب شهود رئيسيين وظهور أدلة جديدة".

وانتقل جرينوود (21 عاما) إلى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال مانشستر يونايتد إنه يتعامل بكل جدية مع الدعوى القضائية ضد أنتوني "مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير اللاحقة على الناجين من الانتهاكات".

وقال النادي إنه أقر بتحقيق الشرطة ولن يدلي بمزيد من التعليقات حول القضية في انتظار المزيد من المعلومات.

وقال الاتحاد البرازيلي إن أنتوني استُبعد من الفريق "لحماية الضحية المزعومة واللاعب والمنتخب البرازيلي والاتحاد البرازيلي".

وقال أنتوني إنه لا يستطيع تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه المزاعم بسبب تحقيقات الشرطة لكنه يستطيع "القول بثقة" إنها كاذبة.

وأكد متحدث باسم أمانة الأمن العام في البرازيل لرويترز أن تحقيقات الشرطة جارية في قضية أنتوني.

واستدعى فرناندو دينيز مدرب البرازيل مهاجم أرسنال جابرييل جيسوس ليحل محل أنتوني.

وتستضيف البرازيل بوليفيا يوم الجمعة ثم تلعب في ضيافة بيرو بعدها بأربعة أيام في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم 2026.

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