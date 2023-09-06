أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، وقوف "دولة الإمارات العربية المتحدة جنباً إلى جنب مع أفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة معالي المهيري أمام القمة الإفريقية للمناخ 2023 التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. ويركز الحدث على تقديم حلول تنموية وتمويلية مسؤولة مناخياً في أفريقيا.

وخلال مشاركتها، التقت معالي مريم المهيري بمعالي ريغاثي جاشاغوا، نائب الرئيس الكيني؛ حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية في كينيا، وحفز بناء نظم غذائية مستدامة للمستقبل عبر تبني إجراءات صديقة للمناخ.



تعد القمة الإفريقية للمناخ 2023 واحدةً من أربعة أسابيع مناخية إقليمية سيتم عقدها هذا العام، تساهم في بناء الزخم قبيل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، وإنجاز أول تقييم عالمي لمدى تقدّم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ وعرض مساهماتها المحددة وطنياً ضمن إطار هذا التقييم.

ودعت معالي مريم المهيري الحكومات الأفريقية إلى القيام بدور ريادي من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" الأول من نوعه، والذي أطلقته معاليها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في يوليو الماضي.

وقالت معاليها إن أحد أهداف دولة الإمارات خلال القمة الأفريقية للمناخ ومؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في وقت لاحق من هذا العام هو "التركيز على التمويل المناخي الشامل في صميم نقاشاتنا. ونعتقد أن إعادة تنظيم التمويل المناخي وزيادته سيمكّننا من دعم مسيرة انتقال أفريقيا نحو نظم غذائية مستدامة للمستقبل".

وسلطت معاليها الضوء على دور الإمارات في جمع كافة الأطراف تحت مظلة COP28، وشددت على نجاح البرامج متعددة الأطراف التي تقودها الدولة مع شركائها العالميين بما في ذلك "تحالف القرم من أجل المناخ" و"مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، وحثت الدول الأفريقية وأصحاب المصلحة في النظم الغذائية على المشاركة في مثل هذه المبادرات التحولية.

أطلقت دولة الإمارات "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" بالتعاون مع الولايات المتحدة بهدف دعم وزيادة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً والابتكار في النظم الغذائية. ومنذ إطلاقها، شجعت المبادرة الدول ومختلف الشركاء على استثمار ما يزيد على 13 مليار دولار أمريكي في الأنظمة والمشاريع الزراعية المبتكرة، وتجمع المبادرة اليوم تحت مظلتها 500 شريك من المنظمات الحكومية وغير الحكومية من حول العالم.

وأطلقت دولة الإمارات "تحالف القرم من أجل المناخ" بالتعاون مع إندونيسيا بغية حفز وتسريع مساعي صون وإعادة تأهيل منظومات أشجار القرم لصالح المجتمعات حول العالم.

وقالت معاليها في هذا الصدد: "نفخر بالنتائج التي حققتها ' مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ' و'تحالف القرم من أجل المناخ'. لكننا لا نزال في بداية الطريق، ونؤمن بأن أفريقيا تضطلع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل الغذاء في العالم. ومن خلال هذا الحدث، أدعو جميع الدول وأصحاب المصلحة في النظم الغذائية العالمية على المشاركة في المبادرتين الطموحتين".

شاركت معالي مريم المهيري في أول أيام القمة الإفريقية للمناخ 2023 في العديد من الجلسات الحوارية والفعاليات مع العديد من وزراء المناخ والبيئة وأصحاب المصلحة بمن فيهم عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين. وتضمنت تلك الجلسات مأدبة غداء على المستوى الوزاري عرضت خلالها معالي المهيري أولويات دولة الإمارات في مؤتمر COP28، بالإضافة إلى مأدبة عشاء على المستوى الوزاري أيضاً، وفعالية مخصصة لمناقشة فرص الاستثمار في السيادة الغذائية في أفريقيا.

كما تحدثت معالي المهيري في اليوم الثاني خلال جلسة نقاش بعنوان "تمكين أفريقيا من مقاومة الجفاف".

وقامت معالي المهيري كذلك بزيارة "المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية"، وهو أكبر مؤسسة من نوعها في العالم، والتابع لـ "المجموعة

الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التي تعد شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائياً تهدف إلى تحول أنظمة الغذاء والأراضي والمياه في أزمة المناخ.

وخلال الزيارة، ناقشت معاليها مع الباحثين والعلماء موضوع الابتكار الزراعي، بما في ذلك إدخال محاصيل مقاومة للجفاف. وخلال كلمتها، هنأت معاليها كينيا على استضافة أسبوع المناخ الأفريقي، وأكدت دعم دولة الإمارات لأفريقيا. مؤكدة على التزام الدولة بـ 4.5 مليار دولار أمريكي للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا.

وأضافت معاليها أن خطاب الرئيس الكيني ويليام روتو في أسبوع المناخ الأفريقي كان ملهمًا، خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى دفع تمكين الشباب، وإطلاق العنان لتمويل مشاريع المناخ، والاستفادة من الفرص الغنية التي توفرها أفريقيا.

يجمع أسبوع المناخ الأفريقي العديد من قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لاستكشاف سبل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التداعيات المتزايدة الناجمة عن أزمة المناخ.

وحددت دولة الإمارات أربع أولويات رئيسية يجب التركيز عليها في مؤتمر الأطراف COP28 لضمان مستقبل أفضل للبشرية. وتشمل هذه الأولويات تحقيق التحول العادل والمنظم والمنصف لنظام الطاقة؛ وتسريع التمويل المناخي العالمي وضمان أن يكون ميسور التكلفة ومتاحاً لجميع الدول النامية؛ ووضع سبل العيش في صميم العمل المناخي من خلال التركيز على التكيف والخسائر والأضرار؛ وأخيراً تنظيم المؤتمر الأكثر شمولاً على الإطلاق.

ومع تبقي أقل من 100 يوم على انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، أكدت معاليها خلال مشاركتها على أن التغير المناخي يشكل تهديداً حقيقياً لجميع الدول دون استثناء"، وتعهدت "بالعمل على دعم الحلول اللازمة للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، وتقييم الخسائر والأضرار، وعقد مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً مع اجتماع الدول في COP28 خلال هذا العام".