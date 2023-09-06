الإمارات تتصدر دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة
التاريخ
9/6/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تصدرت الإمارات
دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في العام 2023، وفق تدوينة نشرها
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على منصة "إكس".
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