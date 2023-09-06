Thursday, 07 September 2023 12:15 GMT

الإمارات تتصدر دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة

9/6/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت الإمارات
دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في العام 2023، وفق تدوينة نشرها
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على منصة "إكس".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06092023000110011019ID1107021266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث