تصدرت الإمارات

دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في العام 2023، وفق تدوينة نشرها

المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على منصة "إكس".







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