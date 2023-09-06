عبدالله القصير يتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام القطري
التاريخ
9/6/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة / سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.
ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الشقيقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN06092023000110011019ID1107021265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.