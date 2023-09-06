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عبدالله القصير يتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام القطري

9/6/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة / سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الشقيقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

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