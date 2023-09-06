استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين والتعاون وبناء جسور التواصل بين الطرفين.

حضر الاجتماع من دائرة التنمية الاقتصادية سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعدد من المسؤولين في الدائرة، ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كل من عمر صوينع السويدي وكيل الوزارة، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين، وخصوصاً في مجال رسم الخطط والسياسات التنموية والصناعية لتحقيق التفاعل والتكامل في إعداد الخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

وأعرب سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لهذا التعاون الدائم الذي يعكس حرص الطرفين على تعزيز التطلعات والاستمرار في بناء النهضة والتطور الكبير لاقتصاد الدولة بما يعزز من تنافسيتها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ويحقق في الوقت ذاته رفاهية شعب دولة الإمارات.

وأضاف إن اللقاء يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات الرشيدة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع إمارات الدولة من خلال ترجمة الخطط الاستراتيجية الطموحة لكل إمارة إلى أهداف تنموية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

وأكد حرص الدائرة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمبادرات التجارية والصناعية المتناهية الصغر باعتبار أن الاقتصاد مبني على الجهد والعزيمة والتجربة الإنسانية الفريدة وليس فقط على الرغبة في كسب المال وهو ما يؤكد النظرة الحكيمة والإنسانية لسموه والتي تتلاقى معها كل المؤسسات والهيئات والدوائر العاملة في إمارة الشارقة.

وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية أن الاجتماع يعكس الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز الجاهزية في تطوير المنظومة الصناعية خلال المرحلة المقبلة. مشيرة إلى حرص كل الأطراف على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنويعه، لاسيما أن الإمارات تعد مركزاً للتجارة العالمية نظراً لموقعها المتوسط وامتلاكها بنية تحتية متكاملة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود للقطاع الصناعي والاقتصادي بالدولة لمضاعفة جاذبية الاقتصاد الإماراتي عالمياً وتنويع المقومات التي تصب في تنافسيته.

وقال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة: نعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة منظومة التنوع الصناعي والاقتصادي في إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي، لتحقيق أهدافنا المشتركة والارتقاء بكل المقومات الاقتصادية في الشارقة وخلق نموذج عالمي رائد للتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن النجاح الذي تحققه دولة الإمارات في القطاعات الصناعية يأتي بفضل الجهود المشتركة بين الوزارات والدوائر المحلية، والتي تستهدف التحول إلى الصناعة المعرفية والتنافسية، لافتاً إلى أن بناء الشراكات والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاعات كافة بشكل عام.



