تحالف استراتيجي بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن

في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو التعاون في مجال التحكيم الدولي، أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي (SCIA) عن توقيع مذكرة تفاهم من خلال حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام الطرفين بتطوير وتحسين آليات ووسائل حل المنازعات ويؤكد على الرؤية والأهداف المشتركة لمركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقعيها إلى تمهيد الطريق للتطور والتميز في مجال التحكيم الدولي، والاستفادة من قدرات الطرفين المشتركة لتقديم مستوى عالمي من الممارسات وتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لمجتمع الأعمال الدولي.

ولتعزيز التعاون بين الطرفين، نصت مذكرة التفاهم على إنشاء قاعات مشتركة لجلسات التحكيم SCIA-DIAC في المقر الرئيسي لمحكمة شنجن للتحكيم الدولي في برج محكمة شنجن للتحكيم الدولي.

وقال الدكتور طارق الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: «تتماشى هذه المذكرة مع الرؤية المشتركة لمركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي. حيث تهدف هذه الشراكة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحكيم، وترسيخ مكانتنا والسعي معاً للارتقاء بمعايير التحكيم الدولي».

وأضاف الدكتور ليو شياو تشون، رئيس محكمة شنجن للتحكيم الدولي قائلاً: «لا يمثل اليوم مجرد ختام لمباحثاتنا وجهودنا المشتركة فقط، بل هو أيضاً فرصة لتحديد اتجاه التعاون في المستقبل. نتطلع معاً إلى تحقيق نقلات نوعية في مجال التحكيم الدولي عندما نجمع بين خبرات وقوة كل من محكمة شنجن للتحكيم الدولي ومركز دبي للتحكيم الدولي».

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين ازدهاراً مستمراً وتطوراً سريعاً مما جعلهما شريكين رئيسيين في التجارة والاستثمار على الساحة العالمية. وبشكل خاص، تعتبر دبي وشنجن من أكثر المدن ابتكاراً والأسرع نمواً في منطقتيهما، لذا تعد الروابط بينهما بمثابة نموذج للنمو والابتكار والتعاون. وتعزز الشراكة بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي الرؤية المستقبلية، وتقود مسار المساعي الاقتصادية العالمية من خلال الأهداف المشتركة والمنافع المتبادلة بين الطرفين.



