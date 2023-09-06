سوق السفر العربي 2024 يسلط الضوء على ريادة الأعمال

كشف معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط لمتخصصي السفر والسياحة الداخلية والخارجية، عن موضوعه الرئيسي لنسخة عام 2024: «تمكين الابتكار: إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، حيث ستقام النسخة الحادية والثلاثين من الحدث في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024.

ولم يؤمِّن قطاع السفر والسياحة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، سوى 1% فقط من إجمالي التمويل للشركات الناشئة في جميع الصناعات، وفقاً لتحليل أجرته شركة ماكينزي، هذا على الرغم من أن القطاع يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019.



ومع وجود عارضين من مجالات الطيران والإقامة والضيافة والمعالم السياحية والتكنولوجيا وغيرها، سيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيف يعمل المبتكرون في مجال السفر والسياحة على استقطاب وجذب مستويات أكبر من التمويل لزيادة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وستستضيف الدورة الحادية والثلاثون من سوق السفر العربي صناع القرار وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة وتحديد الابتكارات التي لديها القدرة على إعادة تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث ستسلط نسخة 2024 الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، ودفع الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

مرونة



وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: أظهر قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط مرونة ونمواً مذهلين في السنوات الأخيرة، ولكن يجب علينا مواصلة الابتكار والتكيف من أجل تحقيق أهداف الصناعة على المدى الطويل. وبفضل شعار سوق السفر العربي 2024، «إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، فإننا نملك فرصة ذهبية لعرض رؤى الخبراء والتقنيات المتطورة والفرص التجارية التي لديها القدرة على إعادة تشكيل القطاع بالكامل.

وسيمثل السفر المسؤول بيئياً محور التركيز الرئيسي خلال النسخة المقبلة من المعرض استناداً إلى موضوع سوق السفر العربي 2023 وهو «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، كما سيستكشف سوق السفر العربي 2024 كيفية الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة استناداً إلى عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) لعام 2023، الذي سيعقد في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

حضور



وشهدت النسخة الثلاثين من الحدث لعام 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، مسجلين رقماً قياسياً جديداً للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وسيعمل معرض سوق السفر العربي 2024 على تمكين مجتمع السفر والسياحة العالمي من تسخير ريادة الأعمال، مما يساعد على تحفيز الابتكار وزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة على المدى الطويل، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030، مما يجعلها بيئة مثالية لهذه الأنشطة، حيث تخطط الدولة لتعزيز مكانتها كمركز دولي للشركات الناشئة من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي وهو التركيز الذي يبدو أنه سيفيد رواد الأعمال العاملين في قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وسيمكن معرض سوق السفر العربي 2024 الحضور من تحديد استراتيجيات النمو عبر مجموعة من قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها أن تؤدي عقلية ريادة الأعمال إلى تغيير إيجابي داخل الصناعة.

وأضافت كورتيس قائلة: «توفر دولة الإمارات بيئة مثالية لاستكشاف هذه الاتجاهات وتحديد سبل جديدة للنمو باعتبارها دولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار، ولا يسعني الانتظار أكثر للترحيب بمجتمع السفر العالمي في دبي مرة أخرى العام المقبل، وخصوصا بعد مستويات الحضور القياسية التي شهدناها خلال معرض سوق السفر العربي 2023».

وينعقد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.