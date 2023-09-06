روسيا تتحرّك لدعم الروبل.. وترفع المبيعات 10 أضعاف

أعلن المصرف المركزي الروسي عن خطة لزيادة دعمه للروبل بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير إثر 18 شهراً من العقوبات الغربية المفروضة بسبب أوكرانيا.

وأفاد بنك روسيا أنه سيبيع بين 14 و22 سبتمبر 21.4 مليار روبل يومياً (218.5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق، أي ما يعادل عشرة أضعاف الكميّة التي يبيعها حالياً بشكل يومي.

ربط البنك المركزي الخطوة بمدفوعات مقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تعرف باسم «يوروبوند».

وقال بنك روسيا «ستدفع وزارة المال بالروبل لحاملي يوروبوند بما يتوافق مع الإجراءات المتّبعة، وبالتالي قد يؤدي جزء من حملة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية».

فرضت الحكومة الروسية تسديد هذه السندات بالروبل رغم أنها مقوّمة بالعملات الأجنبية بعد العقوبات الغربية.

وستساعد عملية البيع الإضافية في البنك المركزي «في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية وخفض التقلّبات في السوق خلال تلك الفترة».

وبينما تعافت قيمة الروبل بعدما تراجعت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بفضل إجراءات اتخذتها السلطات، إلا أنها تتراجع منذ عام.

وتراجعت بشكل كبير مطلع أغسطس لتحطّم مستوى 100 روبل للدولار لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية.

ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12% من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل والسيطرة على التضخم المرتفع.

ساعد ذلك في تحسّن الروبل إلى أقل من 94 مقابل الدولار، لكنه تراجع ببطء إلى 98 للدولار حالياً.