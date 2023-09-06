الدولار عند أعلى مستوياته في 6 أشهر.. والين يرتفع 0.4%

ظل الدولار اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين صعد الين بعدما اقترب من أدنى مستوى له في 10 أشهر، في أعقاب تحذير من مسؤول مالي كبير في البلاد.

وارتفع الين 0.4% إلى 147.02 مقابل الدولار بعد أن قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، إنه لن يتم استبعاد أي خيارات إذا استمرت المضاربات، وهو أقوى تحذير يتعلق بالعملة منذ منتصف أغسطس.

واستقر الين عند 147.34 مقابل الدولار خلال التداولات، وكان قد بلغ 147.82 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر.

وكان الين يحوم حول مستوى 145 مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع المتعاملين إلى حالة من الحذر ترقباً لأي دلائل على تدخل من جانب طوكيو.

وصار كاندا الشخصية المركزية في جهود اليابان لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين منذ العام الماضي.

ومقابل سلة عملات رئيسية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار إلى 104.69 وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه الثلاثاء.

وأثارت بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا أمس بعض المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدولار. وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 1.0739 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2549 دولار، وكان قد لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار.

وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار قبل أن يعوض بعض الخسائر مع تدخل بنوك حكومية لتقديم الدعم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6398 دولار بعد أن انخفض 1.3 بالمئة أمس في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.