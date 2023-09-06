366 صفقة عقارية في دبي بـ726.51 مليون درهم في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 955 مليون درهم إذ شهدت الدائرة اليوم تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 8.68 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية وتليها مبايعة بقيمة 6.45 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8.59 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.55 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 6.45 ملايين درهم.



وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 10.68 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 ملايين درهم.



