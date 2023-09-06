تشارك شركة «الإمارات العقارية» للتطوير العقاري في عجمان، ضمن فعاليات معرض ستي سكيب جلوبال السعودية، الذي يعد من أبرز المعارض العقاریة في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية.

ويسلط المعرض الضوء على التخطيط المعماري والفرص الاستثمارية بالإضافة الى التطورات المستقبلة للقطاع العقاري. وتأتي مشاركة الشركة بعرض مشروع «مجتمع أزهى» السكني وبهدف الاطلاع على المشاريع العقارية المميزة المشاركة، وجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.

فرص استثمارية

وأكدت حنان جانحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» على أهمية المشاركة في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أنه فرصة للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، لعرض أفكارها وتبادل الخبرات مع مختلف العاملين في القطاع لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، مشيرة إلى أن المعرض فرصة لاكتساب عملاء محتملين جدیرین بالثقة وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين والحصول على فرصة لطرح مشاريع جديدة.



3 مليارات

وأشارت إلى أن معرض ستي سكيب جلوبال السعودية يستقطب مطورين عقارين من شتى أنحاء العالم، مؤكدة أن «شركة الإمارات العقارية»، سوف تقوم بعرض أحدث مشاريعها العقارية المميزة وهو مشروع «مجتمع أزھى» السكني في منطقة العامرة في إمارة عجمان والذي تبلغ تكلفته 3 مليارات درهم.

ولفتت إلى أن المعرض فرصة مميزة لشركات التطوير العقاري من خلال الاستثمار في العقارات لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حیث تعد إماره عجمان إحدى الوجھات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً، حیث ارتفعت الجاذبية الاستثمارية وتمكنت من استقطاب استثمارات عززت بھا رصیدھا، وتتطلع شركة «الإمارات العقارية» لجذب مزيد من المستثمرين وتحسين بیئتھا الاستثمارية من خلال تقديم حوافز متنوعة.