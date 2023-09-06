برمجيات «أڤيڤا» الصناعية تسهم في تحقيق صافي الانبعاث الصفري

حققت أڤيڤا، الرائدة عالمياً في البرمجيات الصناعية، مستهدفاتها لانبعاث غازات الدفيئة من النطاق 1 والنطاق 2 للعام 2025 مبكراً، كما عملت على تسريع استثماراتها في حلول البرمجيات التي يمكنها مساعدة العملاء في المملكة المتحدة وخارجها للتخلص من انبعاثات الكربون.



وتكشف النتائج التي نشرت في تقرير أڤيڤا 2023 للتقدم في مجال الاستدامة، مدى التقدم الكبير الذي أحرزته في الركائز الثلاث لإطار الاستدامة بالشركة، وهي استراتيجية المنتجات، والعمليات التشغيلية، والثقافة.



وتمكنت أڤيڤا من تحقيق أربعة من أصل 15 هدفاً ترتبط بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام 2025، وهي:



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تقليل انبعاث غازات الدفيئة في عملياتها التشغيلية (النطاقان 1 و 2) بواقع 90% (الفعلي 93%) مقارنة مع خط الأساس في العام 2020.



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تخفيض انبعاث غازات الدفيئة المرتبطة بالسفر لغايات العمل بواقع 20% (الفعلي 43%) مقارنة مع خط الأساس في العام 2020.



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البقاء ضمن شريحة أعلى 25% في المعايير النموذجية للأمن (BitSight)



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تعزيز ثقة الموظفين للإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية لتصل إلى شريحة أعلى 25% في القطاع.



وتتطلع الشركة في العام المقبل إلى مواصلة عملها للحفاظ على تلك النتائج والتركيز على تحقيق مستهدفات أخرى من مستهدفاتها للعام 2025.



وقال كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: «يعكس تقريرنا الثالث للاستدامة التقدم الهائل الذي حققناه على مدى العام الماضي لتخفيض أثرنا على البيئة وتحسين بصمتنا في مجال الاستدامة بالتعاون مع عملائنا، إلى جانب ترسيخ ثقافتنا في أڤيڤا. إنني فخور بجميع أفراد الفريق لما أبدوه من التزام وتركيز كبيرين لتحقيق التغيير الفعلي، فهذه المكاسب ستلهمنا جميعاً فيما نواصل ريادة قطاع البرمجيات التي تمكن الصناعة لتكون أساساً لمستقبل يتسم بالعدالة الاجتماعية وانخفاض انبعاثات الكربون».

ويعد هذا ثالث تقارير أڤيڤا حول التقدم المحرز والدروس المستفادة ضمن إطار عملها وتعهداتها للشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث أرسى التقرير الأول التزاماتها التوجيهية للبيئة والنوع الاجتماعي للعام 2030، بينما أطلق التقرير الثاني 15 مستهدفاً للعام 2025.





وضمن سعيها لتحقيق مستهدفاتها الشمولية في استراتيجية الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، حرصت أڤيڤا على دمج الاستدامة بمزيد من العمق في استراتيجيتها للمنتجات بموجب ركيزة «البصمة التقنية». وإلى جانب الاستفادة من القدرات الجديدة المرتكزة على الاستدامة ودمجها ضمن البرمجيات، تستثمر الشركة كذلك في تمكين المبيعات العالمية ومواءمة جهودها مع الاقتصاد الأخضر المتنامي.



وأكدت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة في أڤيڤا، على المزايا التي يحققها وجود استراتيجية محددة وواضحة للاستدامة في الشركات، وقالت: «من خلال إرساء إطار عمل وبرنامج استراتيجي واضح وطموح للاستدامة في أڤيڤا، تمكنا من تحديد توجه مؤسستنا وتعزيز المواءمة وقياس الأثر بشكل فعال. كما يتطلع العملاء والشركاء إلى فرص التعاون مع الأطراف التي تقاسمها القيم ذاتها وتدرك ما تواجهه من تحديات وتتمتع بسجل متميز في مجال الاستدامة».



