سهم «إيفرجراند» يقفز 70% ويقود انتفاضة العقارات الصينية

قفز سهم شركة «إيفرجراند» الصينية للتطوير العقاري اليوم الأربعاء، بنسبة 70%، ليقود بذلك المكاسب التي حققها مؤشر «هانغ سينغ»، الذي يُعد المؤشر الرئيس لأداء بورصة هونغ كونغ.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية في تقرير عن أداء الشركات العقارية المُدرجة ضمن المؤشر، فقد بدأ سهم «إيفرجراند» التداولات بمكاسب بلغت 82%، إلا أنها تراجعت في نهاية التداولات إلى 70% فقط.

وأفاد التقرير بأن قطاع العقارات كان في مقدمة القطاعات الرابحة ضمن مؤشر «هانغ سينغ»، إلا أن المؤشر بصفة إجمالية لا يزال في المنطقة الحمراء، وكانت شركات قطاعي الرعاية الصحية والصناعة الأكثر تراجعاً في أسهمها ضمن المؤشر.

ورصد التقرير ارتفاعات لافتة في أسهم شركات عقارية أخرى ضمن المؤشر فيما يشبه انتفاضة في أداء أسهم القطاع بقيادة سهم «إيفرجراند». وكان من أبرز الأسهم العقارية الرابحة سهما شركتي «كانتري جاردن هولدينجز» و«لوجان جروب»، فارتفعا بنسبتي 26% و28% على التوالي.

وأوضح التقرير أن هذه المكاسب تحققت في قطاع العقارات بعد تداول أنباء مفادها أن «كانتري جاردن هولدينجز» نجحت يوم الثلاثاء في سداد مبلغ 22.5 مليون دولار، وهي قيمة الكوبونات المستحقّة على سنداتها، لتقلل بذلك احتمالات التخلف عن السداد.

ومن الجدير بالذكر أن الموعد الأصلي لاستحقاق سداد الكوبونات حّل في الشهر الماضي، إلا أن «كانتري جاردن هولدينجز» نجحت في سدادها قبل ساعات من انتهاء مُهلة الــ30 يوماً المسموح بها.

ويواجه القطاع العقاري الصيني حالةً من الوهن منذ تخلف «إيفرجراند» عن السداد في سنة 2021، ما ترتب عليه تعليق التداول على سهم الشركة 17 شهراً، واستأنف السهم التداولات في الأسبوع الماضي، لينهي أولى جلساته بتراجع حاد بلغت نسبته 80%.