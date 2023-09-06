«أولاد رجب» المصرية بصدد بيع أصول بـ850 مليون جنيه

تسعى شركة «أولاد رجب»، من كبرى سلاسل متاجر بيع التجزئة في مصر، لبيع أصول لديها بنحو 850 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي لتسوية مديونيات، بحسب مسؤول في الشركة تحدث مع «اقتصاد الشرق».

وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن المجموعة «ستبيع 8 فروع ومصنعاً ومخزناً بقيمة تصل إلى 850 مليون جنيه قبل نهاية سنة 2023، واستخدام عوائد البيع في التسوية مع شركات التأجير التمويلي وعدد من المصارف، وسداد جزء من ديون المصارف والمورّدين، وإعادة تشغيل فروع القاهرة والجيزة و4 محافظات أخرى».

وعانت «أولاد رجب» المثقلة بالقروض المصرية تفاقم الديون والرفع المتتالي لأسعار الفائدة في مصر من بداية سنة 2022 وحتى اليوم، وهو ما يدفعها للتخلّي عن بعض الأصول لمحاولة الاستمرار في السوق عبر التركيز على الفروع الأخرى المجدية تجارياً.

وتتنافس «أولاد رجب» في السوق المصرية مع «جملة ماركت»، ويأتي قبلها «كارفور» و«سبينس» من ناحية عدد الفروع والمبيعات، وبعدها «كازيون» وسلاسل أصغر حجما من ناحية الفروع والمبيعات.

وكان البنك المركزي المصري خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس في العام الماضي.

وأسست مجموعة «أولاد رجب» في سنة 1970، وتُعد من أقدم الشركات المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة، وكان عدد فروعها يبلغ 77 فرعاً في نهاية سنة 2022، ليتقلص العدد إلى 23 فرعاً تمتلكها الشركة و20 فرعاً بالإيجار.