شركة في دبي تسجل 100 مليون مستخدم عالمي لتطبيقاتها

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن وصول عدد مستخدميها إلى 100 مليون مستخدم عالمياً عبر تطبيقاتها المخصصة للأعمال التي يزيد عددها على أكثر من 55 تطبيقاً. وبذلك، أصبحت «زوهو» أول شركة برمجيات ذاتية التمويل تحقق هذا الإنجاز بدون الاستعانة بمصادر تمويل خارجي.

يأتي هذا النمو في أعقاب بلوغ قيمة الإيرادات السنوية للشركة إلى مليار دولار العام الماضي. ولدى «زوهو» الآن أكثر من 700 ألف عميل عبر ما يزيد على 150 بلداً. وشهدت الشركة ارتفاعاً مطرداً في عدد مستخدميها من مليون مستخدم في عام 2008 إلى 100 مليون حالياً، علماً بأنها زادت 50 مليون مستخدم خلال السنوات الخمس الماضية. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو، مع تصدّر الإمارات أسواق المنطقة.

وقال شريدار فيمبو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زوهو: ما حققناه يعد حدثاً لافتاً لأي مؤسسة، لكنه مميز بشكل خاص بالنسبة لنا كوننا شركة ذاتية التمويل لم تعتمد أبداً على جمع رؤوس أموال من خلال الاستعانة بمصادر تمويل خارجية. إن رحلة نجاحنا لن تنتهي عند هذا الحد، حيث إن لدينا خطط ابتكار طموحة قيد التنفيذ تغطي السنوات العشر المقبلة، وتنطوي على الاستثمار في التقنيات العميقة لخدمة مليارات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ونحن نعمل حالياً من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت لاحق من هذا العام أنها شهدت نمواً بمعدل 10 أضعاف في الإمارات على مدار السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل نمو سنوي مركب بنسبة 60 % خلال الفترة ذاتها، كما أعلنت عن خطط لاستثمار 100 مليون درهم في عمليات توسع في الإمارات.

ويعود نمو «زوهو» إلى التزامها الثابت باستراتيجيتها القائمة على النمو المحلي العابر للحدود، والتي تعتمدها كركيزة أساسية للتوسع على مرّ السنين، حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية، وتقدّم المجتمع عبر تصميم عروضها الخاصة بما يلبي المتطلبات المحددة للأسواق المحلية عبر مختلف أنحاء العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت زوهو أهداف استراتيجيتها الخاصة تلك من خلال تخصيص منتجاتها لمواكبة احتياجات العملاء بالأسواق المحلية، إلى جانب افتتاح مكاتب جديدة، وتوظيف مواهب محلية، وإبرام شراكات مع جهات رائدة من القطاعين العام والخاص بهدف دعم أجندات الرقمنة لحكومات المنطقة.

وخلال السنوات الأخيرة، أبرمت «زوهو» اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) وهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» من أجل تسهيل وصول الشركات من مختلف الأحجام ورواد الأعمال الإبداعية إلى تكنولوجيا المشاريع. كما تعاقدت مع مؤسسات تعليمية مثل أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة من أجل تنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمهارات الطلبة وتمكينهم رقمياً. وقد ساعدت زوهو منذ عام 2020 أكثر من 3500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على الوصول إلى تقنيتها السحابية من خلال إبرام شراكات مختلفة، إلى جانب استثمار 20 مليون درهم في أرصدة محفظة. كما استثمرت الشركة أيضاً مبلغ 4.5 ملايين درهم دعماً لمبادرات التدريب، التي أفضت إلى تمكين أكثر من 300 شركة و200 طالب رقمياً.