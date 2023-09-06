الإمارات أفضل دول العالم في التحول الاقتصادي

احتفظت الإمارات للعام الخامس على التوالي بتصنيفها كأفضل دول العالم في «التحول الاقتصادي»، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر «أفضل دول العالم في 2023» الصادر صباح اليوم من شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية.



وللعام الخامس على التوالي أيضاً، نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، حيث بلغ رصيدها 100%.

واحتفظت الإمارات للعام الخامس على التوالي أيضاً بترتيبها الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقدمت درجتين في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 19 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وحصلت الإمارات على رصيد اجمالي في المؤشر العام 76.8 نقطة أي أنها ارتفعت 6.8 نقطة هذا العام، بالمقارنة مع رصيدها في إصدار العام الماضي من المؤشر، وهو 70 نقطة.

ونالت الإمارات المركز العاشر عالمياً في المؤشر الفرعي «أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا في 2023».

ونالت الإمارات مراكز عالمية رائدة في عدة مؤشرات فرعية ضمن التصنيف. فقد حصلت على المركز التاسع عالمياً على مؤشر «النفوذ الثقافي»، بالمقارنة مع الــ 14 عالمياً في العام الماضي. وتقدمت الدولة هذا العام درجةً إلى المركز الـ 17 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم في ريادة الأعمال»، بينما تقدمت 3 درجات في المؤشر الفرعي «الدول الأكثر مرونة»، واحتفظت من العام الماضي بترتيبها العالمي الــ 26 على المؤشر الفرعي «جودة الحياة».



وفيما يخص المؤشرات تحت الفرعية المندرجة ضمن المؤشر الفرعي «التحول الاقتصادي»، نالت الإمارات للعام الثاني على التوالي العلامة الكاملة على المؤشر تحت الفرعي «التميز»، 84.1 درجة على المؤشر تحت الفرعي «الاختلاف عن الآخرين»، 86 درجة في «التفرد»، و94,3 درجة على مؤشر «الديناميكية».

ونالت الإمارات 96 درجة على المؤشر تحت الفرعي «النفوذ الاقتصادي»، المندرج تحت المؤشر الفرعي «أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا في 2023».

وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على الصين، كوريا الجنوبية، النمسا، إيرلندا، لكسمبورغ، والبرتغال، والتي جاءت في التصنيف من الــ 20 إلى الــ 25، على التوالي. كما تفوقت الإمارات أيضاً على روسيا، الهند والبرازيل، التي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 25 الأوائل.



وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب سويسرا، تلتها كندا، ثم السويد. وجاءت أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، هولندا، النرويج، فرنسا، الدنمرك، فنلندا، إيطاليا، سنغافورة، اسبانيا، وبلجيكا، في المراكز من الرابع إلى الـ 18، على التوالي.