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تحذير مهم من سفارة الإمارات في أثينا

9/6/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهابت سفارة الإمارات في أثينا، مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية اليونانية بتوخي الحيطة، بسبب إعصار «دانيال».

ودعت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة «تواجدي».

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