تحذير مهم من سفارة الإمارات في أثينا

تحذير مهم من سفارة الإمارات في أثينا
التاريخ
9/6/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أهابت سفارة الإمارات في أثينا، مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية اليونانية بتوخي الحيطة، بسبب إعصار «دانيال».
ودعت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة «تواجدي».
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