Thursday, 07 September 2023 12:13 GMT

واشنطن ستزوّد كييف بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

9/6/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنتاغون، اليوم، أن الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة.

وأوضح البنتاغون، في بيان، أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف، في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، نحو 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، برغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

وتعهّدت واشنطن بتقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها على 43 مليار دولار منذ فبراير 2022.

MENAFN06092023000110011019ID1107021243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث