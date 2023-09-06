واشنطن ستزوّد كييف بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

أعلن البنتاغون، اليوم، أن الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة.

وأوضح البنتاغون، في بيان، أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف، في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، نحو 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، برغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

وتعهّدت واشنطن بتقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها على 43 مليار دولار منذ فبراير 2022.