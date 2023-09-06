مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
التاريخ
9/6/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) ان من أهم اهداف تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة زيادة الاستثمارات الضخمة في مجالات البنية التحتية عن طريق تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية مستدامة تسهم في تحقيـق النمـو الشـامل المسـتدام، الـذي يكفـل مضاعفـة فـرص العمـل المتاحـة للأردنيين والاردنيات، وتوسـيع الطبقـة الوسـطى، ورفـع مسـتوى المعيشـة لضمـان نوعيـة حيـاة أفضـل للمواطنيـن.
ونظراً لمحدودية الموارد المالية في موازنة الدولة لتمويل مشاريع كبرى فإن البحث عن وسائل تمويل بديلة مثل تحفيز الاستثمار المحلــي والاجنبي المباشر وتنفيذ المشاريع عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد يصبح محفزاً وطريقاً ناجعاً لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تحتاج الى التمويل ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتمتع بالقدرة على مواجهة التقلبات ولا يحتاج لموارد كثيرة. حيث يُعـرف البنـك الـدولي الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص علـى أنهـا "عقـد طويـل الأجـل بيـن جهـة خاصـة وجهـة حكوميـة، لتوفيـر أصـول أو خدمـات عامـة، يتحمـل فيهـا الطـرف الخـاص مسـؤولية كبيـرة عـن المخاطـر وإدارتهـا، وترتبـط أتعابهـا بـالأداء."
إن اختيار تنفيذ المشاريع الكبرى كمشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص يجب ان يستند الى الدراسة الكافية والمعايير الكمية والنوعية من حيث إعداد دراسات جدوى اقتصادية توضح وفورات القيمة مقابل المال عند تنفيذ المشاريع باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين، ومدى ملاءمة الشــراكة بيــنهما في إجمــالي تكاليــف الاســتثمارات الرأسمالية/التشــغيلية التــي يتطلبهــا المشــروع مدة التنفيذ والتشغيل. أيضاً، من الضروري النظر في التكاليف التي من الممكن ان تتحملها الحكومة ضمن التزاماتها المالية، وتقييم المخاطر بحيث يتم نقل هذه المخاطر الى القطـاع الخـاص الاقدر علـى إدارتها. ومن الأمور المهمة التي يتم اتخاذها ايضاً بعين الاعتبار هي دراسة اهتمام السوق وتشجيع استقطاب عدد أكبر من المستثمرين.
صادق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في آب -2023 على مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين لسنة 2023. حيث يتوافق مشروع القانون مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. يسعى المشروع إلى الاستفادة من الخبرات الفنية في بناء البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة، وتحسين تقديم الخدمات، وزيادة الإنتاجية، وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.
تم وضع مشروع القانون بطريقة تهيئ بيئة مؤسسية واضحة لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين. في هذا السياق، تم تعيين وزارة الاستثمار كمرجعية رئيسية لإدارة مختلف مراحل مشاريع الشراكة وإصدار العطاءات المتعلقة بها. تتعاون هذه الوزارة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية. بالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ وحدة خاصة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تابعة للوزارة، وستكون لها مهام وصلاحيات محددة خلال مختلف مراحل مشاريع الشراكة.
ولهذه الغاية ولضمان الإدارة الفعالة والتطبيق السليم لهذا الإطار القانوني، فانه من الضروري رفد وحدة الشراكة بين القطاعين بمستشــارين مالييــن وقانونييــن وفنييــن مؤهليــن بشــكل جيــد بالإضافة الى الدعم المقدم من المؤسسات الدولية التي تتمتع بخبرة سابقة في صفقات الشراكة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وفي النهاية، ان إطلاق قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر انجازاً حكومياً ملموساً يترجم رؤية جلالته للوصول الى مستقبل ننهض فيه باقتصادنا، ويزدهر به قطاعنا الخاص ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم ونُحسن به جودة الحياة ونعلو باقتصاد وطننا. وهنا اقتبس لجلالته واحدة من اهم العبارات التي تسعدني وتحفزني دوماً " نريـده مسـتقبلاً عنوانـه التميـز، وجوهره الابداع، مستقبلاً منفتحاً على التغييــر والتطــور، يســتوعب الأفــكار الجديــدة، ويحتضــن التنــوع، ويوســع قاعــدة قواســمنا المشــتركة، لنبقــى رمــزا للتســامح والايثـار".
MENAFN06092023000151011027ID1107021242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.