مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ونظراً لمحدودية الموارد المالية في موازنة الدولة لتمويل مشاريع كبرى فإن البحث عن وسائل تمويل بديلة مثل تحفيز الاستثمار المحلــي والاجنبي المباشر وتنفيذ المشاريع عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد يصبح محفزاً وطريقاً ناجعاً لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تحتاج الى التمويل ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتمتع بالقدرة على مواجهة التقلبات ولا يحتاج لموارد كثيرة. حيث يُعـرف البنـك الـدولي الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص علـى أنهـا "عقـد طويـل الأجـل بيـن جهـة خاصـة وجهـة حكوميـة، لتوفيـر أصـول أو خدمـات عامـة، يتحمـل فيهـا الطـرف الخـاص مسـؤولية كبيـرة عـن المخاطـر وإدارتهـا، وترتبـط أتعابهـا بـالأداء."

إن اختيار تنفيذ المشاريع الكبرى كمشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص يجب ان يستند الى الدراسة الكافية والمعايير الكمية والنوعية من حيث إعداد دراسات جدوى اقتصادية توضح وفورات القيمة مقابل المال عند تنفيذ المشاريع باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين، ومدى ملاءمة الشــراكة بيــنهما في إجمــالي تكاليــف الاســتثمارات الرأسمالية/التشــغيلية التــي يتطلبهــا المشــروع مدة التنفيذ والتشغيل. أيضاً، من الضروري النظر في التكاليف التي من الممكن ان تتحملها الحكومة ضمن التزاماتها المالية، وتقييم المخاطر بحيث يتم نقل هذه المخاطر الى القطـاع الخـاص الاقدر علـى إدارتها. ومن الأمور المهمة التي يتم اتخاذها ايضاً بعين الاعتبار هي دراسة اهتمام السوق وتشجيع استقطاب عدد أكبر من المستثمرين.

صادق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في آب -2023 على مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين لسنة 2023. حيث يتوافق مشروع القانون مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. يسعى المشروع إلى الاستفادة من الخبرات الفنية في بناء البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة، وتحسين تقديم الخدمات، وزيادة الإنتاجية، وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.

تم وضع مشروع القانون بطريقة تهيئ بيئة مؤسسية واضحة لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين. في هذا السياق، تم تعيين وزارة الاستثمار كمرجعية رئيسية لإدارة مختلف مراحل مشاريع الشراكة وإصدار العطاءات المتعلقة بها. تتعاون هذه الوزارة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية. بالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ وحدة خاصة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تابعة للوزارة، وستكون لها مهام وصلاحيات محددة خلال مختلف مراحل مشاريع الشراكة.

ولهذه الغاية ولضمان الإدارة الفعالة والتطبيق السليم لهذا الإطار القانوني، فانه من الضروري رفد وحدة الشراكة بين القطاعين بمستشــارين مالييــن وقانونييــن وفنييــن مؤهليــن بشــكل جيــد بالإضافة الى الدعم المقدم من المؤسسات الدولية التي تتمتع بخبرة سابقة في صفقات الشراكة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين.

وفي النهاية، ان إطلاق قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر انجازاً حكومياً ملموساً يترجم رؤية جلالته للوصول الى مستقبل ننهض فيه باقتصادنا، ويزدهر به قطاعنا الخاص ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم ونُحسن به جودة الحياة ونعلو باقتصاد وطننا. وهنا اقتبس لجلالته واحدة من اهم العبارات التي تسعدني وتحفزني دوماً " نريـده مسـتقبلاً عنوانـه التميـز، وجوهره الابداع، مستقبلاً منفتحاً على التغييــر والتطــور، يســتوعب الأفــكار الجديــدة، ويحتضــن التنــوع، ويوســع قاعــدة قواســمنا المشــتركة، لنبقــى رمــزا للتســامح والايثـار".