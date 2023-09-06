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وحدات إداريَّة جديدة في الإذاعة والتَّلفزيون

9/6/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- وافق أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م.

ويهدف مشروع النظام لاستحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.

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