وحدات إداريَّة جديدة في الإذاعة والتَّلفزيون

وحدات إداريَّة جديدة في الإذاعة والتَّلفزيون
التاريخ
9/6/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- وافق أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م.
ويهدف مشروع النظام لاستحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.
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