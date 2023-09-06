تذكير مهم من وحدة تنسيق القبول الموحد
التاريخ
9/6/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان،
وكذلك الطلبة ذوي الإعاقة، والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024
بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة هو نهاية الدوام الرسمي ليوم
غد الخميس الموافق تاريخ 7-9-2023.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات قبول الطلبة المصابين بمرض السرطان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
MENAFN06092023000151011027ID1107021240
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