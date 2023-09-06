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مساعد وزيرة التخطيط: لدينا 250 مركزا متنقلا تقدم الخدمات للمواطنين بالمنازل

9/6/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن القيادة السياسية تحرص على تنويع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن للتسهيل عليه، فأتاحت وزارة التخطيط المراكز التكنولوجية لتقديم نفس الخدمات للمواطن، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم نفس الخدمات.


وأضاف عبد الحفيظ، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن فكرة المراكز التكنولوجية تقوم على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطن، والتيسير عليه بشكل كبير، فبات المواطن يحصل على كل خدماته من مكان واحد من هذه المراكز، الموجودة في قرى حياة كريمة بالمحافظات.


وتابع مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي: "يتم طلب المراكز المتنقلة إلى أي مكان، وجرى توفير 250 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور والتوكيلات والتوثيق وغيرها، حتى المنازل".


وأشار إلى أن أعداد المراكز التكنولوجية التي تقدم خدمات المحليات وصلت إلى 300 مركز تكنولوجي، وهناك زيادة في هذه المراكز في الأيام المقبلة، ونستهدف قبل نهاية 2025 أن تكون المحافظات مغطاة بالكامل بمراكز الخدمات المجمعة".


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