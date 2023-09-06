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صور لاعبى النادى الأهلى من داخل الطائرة أثناء عودتهم إلى القاهرة

9/6/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Youm7) نشر حسابات تابعة لموظفين بشركة مصر للطيران صورا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وهم داخل الطائرة التابعة للشركة والتى تنقلهم فى رحلة خاصة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكرهم التدريبى بالعاصمة النمساوية فيينا، والتى غادروا إلى القاهرة عبر مطارها فى طريقهم إلى مصر.
ومن المنتظر أن تصل طائرة الفريق إلى مطار القاهرة الدولى فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وعلى متنها 60 راكبا.


صلاح محسن

رامى ربيعة


بعثة النادى الأهلى


طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا


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