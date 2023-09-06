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رئيس الوطنية للانتخابات: 65 مليون مواطن لهم حق التصويت بانتخابات الرئاسة

9/6/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Youm7) أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهر
رئيس القنوات الاخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن اصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن مجلس ادارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجات الهامة.



ويذاع الحوار يوم الاثنين المقبل، في برنامج كلام في السياسة
تمام الساعة الساعة 7 مساءا علي شاشة قناة أكسترا نيوز .









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