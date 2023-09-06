رئيس الوطنية للانتخابات: 65 مليون مواطن لهم حق التصويت بانتخابات الرئاسة
التاريخ
9/6/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Youm7) أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهر
رئيس القنوات الاخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن اصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن مجلس ادارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجات الهامة.
ويذاع الحوار يوم الاثنين المقبل، في برنامج كلام في السياسة
تمام الساعة الساعة 7 مساءا علي شاشة قناة أكسترا نيوز .
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