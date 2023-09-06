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رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تطبق نظام ابارتهايد فى الضفة الغربية

9/6/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأسبق لـ"وكالة الاستخبارات الإسرائيلية المركزية" (الموساد)، تامير باردو، الأربعاء، فى تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصرى (ابارتهايد) فى الضفة الغربية المحتلة.

وبات باردو أحدث مسؤول إسرائيلى سابق، يؤكد أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين فى الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصرى، فى إشارة إلى نظام الابارتهايد فى جنوب افريقيا الذى انتهى فى عام 1994، لينضم إلى قائمة متزايدة من "المسؤولين الأمنيين" الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال نظام فصل عنصرى بحق الفلسطينيين.

وثمن المجلس الوطنى الفلسطينى، أغسطس الماضى، توقيع أكثر من 1200 أكاديمى على عريضة مفتوحة تساوى احتلال إسرائيل للضفة الغربية بالفصل العنصري.

وأكد المجلس، فى بيان صادر عن رئاسته، أن هذه العريضة خطوة فى كشف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته، كما تعكس حجم الدعم والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية.

ودعا المجلس الدول الأوروبية وأعضاء البرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية تبنى هذه الوثيقة واعتمادها وتحمل مسؤولياتها، كما طالب البرلمانيين والأحزاب والسياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأى والفكر فى المجتمع الدولى بالانضمام للتوقيع على هذه العريضة لمحاصرة نظام الأبارتهايد الإسرائيلى وفضح وتجريم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبته أمام المحاكم الدولية والوقوف مع الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

وقال المجلس، إن فضح آخر وأطول احتلال بالتاريخ ووصفه بنظام فصل وتمييز عنصرى استنادا إلى ما يقوم به من جرائم، وفضح مدى التمييز والفصل العنصرى الذى تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، من قادة رأى وكتاب دوليين وأكاديميين وحقوقيين إسرائيليين وأميركيين، موقف شجاع وسلاح قوى سيدعم عدالة قضية الشعب الفلسطينى ووجوده وحقوقه السياسية والمدنية وحقه بالحرية والاستقلال ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم التى لن تسقط بالتقادم.


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