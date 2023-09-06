وبحث الطرفان خلال هذا الاتصال "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التى عقدت مؤخراً" فى جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى "حرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول بريكس "، وفق "واس".

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