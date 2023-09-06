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ولى العهد السعودى وبوتين يؤكدان مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة

9/6/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، على "مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).


وبحث الطرفان خلال هذا الاتصال "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التى عقدت مؤخراً" فى جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى "حرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول بريكس "، وفق "واس".




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