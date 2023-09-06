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وزير المالية الكويتى: نعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية

9/6/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير المالية الكويتى فهد الجارالله، إن الوزارة تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية "ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية" مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحلول التى تعزز تلك الإيرادات دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.

وأوضح الجارالله فى تصريح له اليوم /الأربعاء/ أن ما ذكر فى وسائل الإعلام من أن أولويات الحكومة هى قانون الدين العام والضريبة "غير دقيق" مؤكدا أن الأولويات الحكومية مذكورة فى برنامج عملها الذى عرضته فى جلسة خاصة لهذا الشأن.


وأضاف أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التى قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أى خلل فى التدفقات النقدية.


وذكر أن "قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ عام 2017 ويعد أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.


وأفاد بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس مشيرا إلى أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة ستعرض على اللجان الفنية فى مجلس الوزراء ومجلس الأمة الكويتى للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.


وبين أن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فنى وليس سياسى مضيفا أن هذه التصورات قيد الدراسة وتهدف إلى بث رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطنى من ناحية رفع ناتج الدخل القومى والناتج المحلى ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتمانى للدولة.


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