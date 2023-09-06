رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع قائد اليونيفيل الوضع جنوب البلاد
التاريخ
9/6/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) أرولدو لازارو الوضع فى الجنوب اللبناني.
جاء ذلك خلال استقبال برى لقائد اليونيفيل والوفد المرافق وذلك بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة فى العاصمة بيروت.
وتطرق اللقاء إلى مهام اليونيفيل فى لبنان وخصوصا فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى يوم الخميس الماضى والذى تضمن تمديد مهمة اليونيفيل بالجنوب اللبنانى لعام إضافى مع إعطاء قواتها صلاحية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار فى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.
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