وتطرق اللقاء إلى مهام اليونيفيل فى لبنان وخصوصا فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى يوم الخميس الماضى والذى تضمن تمديد مهمة اليونيفيل بالجنوب اللبنانى لعام إضافى مع إعطاء قواتها صلاحية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار فى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.

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