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رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع قائد اليونيفيل الوضع جنوب البلاد

9/6/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) أرولدو لازارو الوضع فى الجنوب اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال برى لقائد اليونيفيل والوفد المرافق وذلك بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة فى العاصمة بيروت.

وتطرق اللقاء إلى مهام اليونيفيل فى لبنان وخصوصا فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى يوم الخميس الماضى والذى تضمن تمديد مهمة اليونيفيل بالجنوب اللبنانى لعام إضافى مع إعطاء قواتها صلاحية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار فى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.



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