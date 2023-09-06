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الإمارات تحذر مواطنيها فى اليونان بسبب إعصار دانيال

9/6/2023 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت سفارة الإمارات فى أثينا، تحذيرا لمواطنيها
المتواجدين فى الجمهورية اليونانية حيث طالبتهم بتوخى الحيطة، بسبب إعصار "دانيال".


وذكرت السفارة الإماراتية فى بيان لها إنها تهيب بمواطنى الدولة المتواجدين فى الجمهورية اليونانية توخى الحيطة والحذر بسبب إعصار «دانيال».


كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية، والتواصل فى حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل فى خدمة "تواجدى"


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