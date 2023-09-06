الإمارات تحذر مواطنيها فى اليونان بسبب إعصار دانيال

كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليونانية، والتواصل فى حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل فى خدمة "تواجدى"

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