البابا تواضروس يهنئ الأقباط من الإسكندرية بعيد رأس السنة القبطية
التاريخ
9/6/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بعيد النيروز الموافق الثلاثاء القادم ، وهو عيد رأس السنة القبطية وتحتفل الكنيسة فيه باستقبال السنة القبطية الجديدة لعام 1740.
جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية لقداسة البابا، من كنيسة الأنبا إبرام وسط الإسكندرية، حيث ألقى البابا تواضروس عظة روحية حول صلوات القداس الإلهى، وطلبات الصلاة بعبارة " طهارة لللذين فى البتولية" وهى طلبة تتلى بالقداس الإلهى لغير المتزوجين.
وأشار البابا إلى أن حياة الطهارة لا تقتصر فقط على طهارة الجسد ولكنها حياة شاملة، تبدأ بمرحلة المراهقة، والله يعطى لكل إنسان فى تلك المرحلة طاقة عاطفة، تعبر عن مخزون العاطفة وعلى كل شاب وفتاة الحفاظ على تلك العاطفة للزواج، مخذرا من التبذير والتشتيت العاطفى خارج إطار الزواج، مطالبا الشباب بتكريس الطاقة الشبابية لله، قائلا:" الحياة مثل البنك تسترد منه ما سبق أن أودعته فيه"، ولذلك تشدد الكنيسة على طهارة الشباب عملا بآيات الإنجيل.
وطالب البابا الشباب بعدم الإنزلاق فى بئر المخدرات أو العلاقات الخاطئة والصداقات الرديئة، مؤكدا على أن الحياة مع الله حياة بها أمل ورجاء وفرح، محذرا من انتشار الإباحيات والعنف والقلق والفساد والسرعة فى العالم مؤخرا، وخاصة هناك نوعية من الحروب التى تستهدف الشباب بهدف " التعامى عن الموت".
وأكد البابا على أن حياة الطهارة قد تبدو صعبة للبعض لعدة أسباب، ومنها عدم رغبة الإنسان فى حياة الطهارة، وعدم الاستعانة بمعونة الله، والحياه الفارغة بلا مسؤلية أو رسالة، وأخيرا أصدقاء السوء أو المجتمع أو تقليد تقاليع الأخرين، مطالبا الشباب حماية نفسه من عثرات المجتمع المحيط.
MENAFN06092023000132011024ID1107021196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.