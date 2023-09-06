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البابا تواضروس يهنئ الأقباط من الإسكندرية بعيد رأس السنة القبطية

9/6/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بعيد النيروز الموافق الثلاثاء القادم ، وهو عيد رأس السنة القبطية وتحتفل الكنيسة فيه باستقبال السنة القبطية الجديدة لعام 1740.
جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية لقداسة البابا، من كنيسة الأنبا إبرام وسط الإسكندرية، حيث ألقى البابا تواضروس عظة روحية حول صلوات القداس الإلهى، وطلبات الصلاة بعبارة " طهارة لللذين فى البتولية" وهى طلبة تتلى بالقداس الإلهى لغير المتزوجين.
وأشار البابا إلى أن حياة الطهارة لا تقتصر فقط على طهارة الجسد ولكنها حياة شاملة، تبدأ بمرحلة المراهقة، والله يعطى لكل إنسان فى تلك المرحلة طاقة عاطفة، تعبر عن مخزون العاطفة وعلى كل شاب وفتاة الحفاظ على تلك العاطفة للزواج، مخذرا من التبذير والتشتيت العاطفى خارج إطار الزواج، مطالبا الشباب بتكريس الطاقة الشبابية لله، قائلا:" الحياة مثل البنك تسترد منه ما سبق أن أودعته فيه"، ولذلك تشدد الكنيسة على طهارة الشباب عملا بآيات الإنجيل.
وطالب البابا الشباب بعدم الإنزلاق فى بئر المخدرات أو العلاقات الخاطئة والصداقات الرديئة، مؤكدا على أن الحياة مع الله حياة بها أمل ورجاء وفرح، محذرا من انتشار الإباحيات والعنف والقلق والفساد والسرعة فى العالم مؤخرا، وخاصة هناك نوعية من الحروب التى تستهدف الشباب بهدف " التعامى عن الموت".
وأكد البابا على أن حياة الطهارة قد تبدو صعبة للبعض لعدة أسباب، ومنها عدم رغبة الإنسان فى حياة الطهارة، وعدم الاستعانة بمعونة الله، والحياه الفارغة بلا مسؤلية أو رسالة، وأخيرا أصدقاء السوء أو المجتمع أو تقليد تقاليع الأخرين، مطالبا الشباب حماية نفسه من عثرات المجتمع المحيط.



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