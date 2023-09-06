وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أيضًا؛ حرصًا على مصلحتهم خلال تلك الفترة التي تبدأ من غد الخميس وتستمر حتى مساء الثلاثاء القادم أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي

- الشعبة الإسلامية).

ووجه نائب رئيس الجامعة

أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم: