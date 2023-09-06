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غدًا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الثاني في الشهادة الأزهرية

9/6/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، على فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من صباح غد الخميس الموافق
7 من سبتمبر 2023م، وحتى مساء الثلاثاء الموافق
12 من سبتمبر الجاري؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أيضًا؛ حرصًا على مصلحتهم خلال تلك الفترة التي تبدأ من غد الخميس وتستمر حتى مساء الثلاثاء القادم أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي
- الشعبة الإسلامية).

ووجه نائب رئيس الجامعة
أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:


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