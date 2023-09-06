ناميبيا تحظر استيراد بعض المنتجات من أنجولا لمعايير صحية

ناميبيا تحظر استيراد بعض المنتجات من أنجولا لمعايير صحية
التاريخ
9/6/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) حظرت هيئة الواردات الناميبية استيراد بعض أنواع الطعام، من أنجولا، مثل المعجنات وزيت الطهى والمشروبات الروحية قائلة إنها لا تمتثل للوائح الصحية.
وقال المتحدث باسم هيئة الواردات الناميبية، توناتينى شيدودو - فى بيان صحفى اليوم - إن هذه المنتجات ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية واضحة، وغير مدون عليها مكونات السلعة، ولا يتم توفير نسخة إنجليزية على عبواتها، بينما تفتقر السجائر إلى التحذيرات الصحية.
وقال "نحث المستهلكين على توخى اليقظة والحذر عند شراء الطعام، لأن بعض المنتجات تحتوى على مكونات خطيرة وليس لها تاريخ انتهاء".
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