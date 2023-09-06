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ناميبيا تحظر استيراد بعض المنتجات من أنجولا لمعايير صحية

9/6/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) حظرت هيئة الواردات الناميبية استيراد بعض أنواع الطعام، من أنجولا، مثل المعجنات وزيت الطهى والمشروبات الروحية قائلة إنها لا تمتثل للوائح الصحية.

وقال المتحدث باسم هيئة الواردات الناميبية، توناتينى شيدودو - فى بيان صحفى اليوم - إن هذه المنتجات ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية واضحة، وغير مدون عليها مكونات السلعة، ولا يتم توفير نسخة إنجليزية على عبواتها، بينما تفتقر السجائر إلى التحذيرات الصحية.


وقال "نحث المستهلكين على توخى اليقظة والحذر عند شراء الطعام، لأن بعض المنتجات تحتوى على مكونات خطيرة وليس لها تاريخ انتهاء".




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