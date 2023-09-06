وفاة رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت إثر أزمة قلبية حادة بإيطاليا
التاريخ
9/6/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) توفى رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت عن عمر يناهز 84 عامًا، بحسب ما أعلن جهاز الموساد الإسرائيلى.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جهاز الموساد الإسرائيلي إن رئيسه السابع شبتاي شافيت توفى عقب إصابته بأزمة قلبية خلال إجازته في إيطاليا.
ووصف الموساد رحيل شافيت بــ"الخسارة الفادحة" لوكالة الاستخبارات والعمليات الخاصة.
وبعد انتهاء خدمته في الموساد، تم تعيين شافيت مديراً تنفيذياً لشركة مكابي للخدمات الصحية، ثم عمل سنوات عديدة مستشاراً للجنة الفرعية للأجهزة السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى الكنيست، ثم رئيساً لجمعية متقاعدى الموساد.
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