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وفاة رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت إثر أزمة قلبية حادة بإيطاليا

9/6/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) توفى رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت عن عمر يناهز 84 عامًا، بحسب ما أعلن جهاز الموساد الإسرائيلى.



وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جهاز الموساد الإسرائيلي إن رئيسه السابع شبتاي شافيت توفى عقب إصابته بأزمة قلبية خلال إجازته في إيطاليا.



ووصف الموساد رحيل شافيت بــ"الخسارة الفادحة" لوكالة الاستخبارات والعمليات الخاصة.



وبعد انتهاء خدمته في الموساد، تم تعيين شافيت مديراً تنفيذياً لشركة مكابي للخدمات الصحية، ثم عمل سنوات عديدة مستشاراً للجنة الفرعية للأجهزة السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى الكنيست، ثم رئيساً لجمعية متقاعدى الموساد.







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